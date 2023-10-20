В Кремле рассказали, планировалась ли поездка Путина в Ростов Песков: поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась

Фото: kremlin.ru

Посещение штаба Вооружённых Сил в Ростове-на-Дону. С начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерием Герасимовым

Поездка президента Владимира Путина в штаб Вооруженных сил РФ заранее не планировалась, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, с другой стороны российский лидер регулярно получает доклады военных прямо на местах, передает ТАСС.

Это была достаточно оперативно согласованная поездка. Заранее она не планировалась. С другой стороны они проходят тоже достаточно регулярно и президент регулярно на месте получает доклады наших военных, — рассказал Песков.

Президент посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Там он заслушал доклад о ходе спецоперации от начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Кроме того, глава государства провел беседы с представителями высшего руководства Министерства обороны.

Путин поехал в Ростов сразу после визита в Пермь. Там он принимал участие в форуме «Россия — спортивная держава». До этого президент побывал в Пекине, где провел переговоры с лидерами КНР и Венгрии. Известно, что российский президент уже ездил в штаб группировки войск, участвующих в спецоперации на Украине. Предыдущий визит он совершил в августе.