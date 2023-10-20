Новейшая российская САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Фото: Ростех

САУ «Коалиция-СВ»

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» успешно прошла все государственные испытания, что позволяет запустить ее в серийное производство, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». В ходе испытаний удалось подтвердить ее уникальные технические характеристики. В корпорации отмечают, что гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные САУ по дальности и точности стрельбы.

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» — это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. Фактически это боевой робот, — рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Сравнение с роботом обусловлено тем, что процессы подготовки выстрела в орудии полностью автоматизированы, отмечают разработчики. Это касается не только наведения орудия, но и выбора типа снаряда, а также установки взрывателя. Автоматизация процесса позволяет сократить время начала стрельбы и повысить скорострельность САУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее назвал самое эффективное артиллерийское орудие в зоне СВО. По его мнению, таковым можно считать гаубицу 2С19М2 «Мста-С» калибра 152 мм. При этом он подчеркнул, что «Коалиция-СВ» может потеснить эту гаубицу.