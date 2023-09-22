Военный эксперт назвал одно из самых эффективных орудий в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: гаубица «Мста-С» является эффективным орудием в зоне СВО

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Самоходная гаубица «Мста-С»

Одним из наиболее эффективных и массовых артиллерийских орудий армии России в зоне СВО является гаубица, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что в самоходных гаубицах 2С19М2 «Мста-С» недавно было модернизировано управление огнем.

Это самоходная гаубица 152-го калибра. «Мста» уже участвовала в боевых действиях. <...> Эффективное орудие, стреляет из закрытых позиций на расстоянии 30 км, — отметил специалист.

Также, по его словам, уже принято решение о направлении в зону СВО еще более «продвинутого» самоходного орудия — «Коалиция-СВ», которое еще проходит испытания. Это оружие имеет большую дальность стрельбы и лучшую управляемость снарядом.

Издание сообщает, что Минобороны получило от госкорпорации «Ростех» партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С», которые могут работать в режиме «огневой налет», имеют уникальные тактико-технические характеристики, в том числе мобильность, высокую скорострельность и возможность ведения огня разными типами снарядов.

Ранее заместитель исполнительного директора Курганмаш­заводаРоман Хромов рассказал о начале работ по созданию плавающей гаубицы калибра 152 мм. По его словам, разработки ведутся на базе плавающей гаубицы 2С18 «Пат-С», опытный образец которой был создан еще в 80-е годы в СССР.