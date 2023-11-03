Почему Leopard стал легкой добычей: немецкие танки горят в степях Украины

Фото: Filmbildfabrik via www.imago-ima/Global Look Press

В последние дни все чаще появляются новости о том, как российская армия уничтожает немецкие танки Leopard. Например, на последнем видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости», показано, как Leopard подбивается при помощи дрона-камикадзе. Однако почему знаменитые немецкие танки стали так часто гореть? NEWS.ru попросил высказать свое мнение военного эксперта, заместителя главного редактора журнала «Воин России» капитана I ранга Василия Дандыкина.

Почему стали часто подбивать немецкие танки

«Леопарды» мы стали чаще подбивать, потому что их стали чаще применять. Вообще раньше считалось, что Leopard очень сложно подбить. Но нужно понимать — легенд в области танков много. Считалось, что и израильские танки Merkava Mk. IV непробиваемые. Но мы видели, как они горят. А ведь Merkava Mk. IV более защищенные, чем «Леопарды», которые применяются на Украине.

Leopard считался гордостью Германии. Как, впрочем, раньше считались гордостью танки «Тигр» и «Пантера». Но и в Отечественную войну мы научились их бить, и горели они. И вот сейчас горят «Леопарды».

Сейчас в зоне СВО подбивают танки серии Leopard II А6. Это достаточно серьезные машины с защитой, с броней, с хорошей пушкой, с достаточно мощным двигателем. Но они тяжелые. 60 тонн. И на том театре военных действий, где они сейчас применяются, это много. А когда пойдет распутица, то это позволит уничтожать танки с еще большей эффективностью. То же самое, кстати, можно сказать и про британские «Челленджеры», которые тоже очень тяжелые.

Но тут обратите внимание — «Челленджеры» и американские M1 Abrams в бой не пускают. Когда два «Челленджера» было уничтожено, то их стали тут же придерживать. Потому что это удар по репутации танков, удар по ВПК, по деньгам.

Уничтожено 20% танков

Мы знаем, как «Леопарды» можно подбивать. Например, сверху, по двигателю. Бьем дуплетом из ПТУРов (противотанковая управляемая ракета). Сначала один ПТУР идет, пробивает, например, динамическую защиту. А потом второй следом добивает. Или дроны-камикадзе типа «Ланцет» — они тоже сверху бьют и уничтожают «Леопарды».

По некоторым данным, уже 20% поставленных на Украину танков Leopard уничтожено. И под Купянском, и на Запорожье, и под Авдеевкой. И там «Леопарды» горят. А ведь это основной танк в Европе. После такого фиаско, я думаю, что уже американцы начнут продавать свои танки в Европу вместо немцев. Дружба дружбой, а табачок врозь.

А бундесвер сейчас — это уже не тот бундесвер, который был в 70–80-е годы прошлого века. Они расслабились, пока праздновали победу над нами в холодной войне. И теперь пожинают плоды этого.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Это тяжелая работа

Сейчас наши танки, особенно Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-80, они действуют более эффективно, чем западная техника. И они более живучие на том театре военных действий, где они используются.

Хотя сейчас танки, конечно, не применяются так, как раньше: никто «ромбом» уже не ходит. Они используются из засад, из закрытых позиций. А если кто-то выводит танк Leopard, чтобы показать, как это круто, тот и подрывается на минных полях или получает ПТУР сверху. Но танки по-прежнему востребованы. Поэтому Украина их и требует.

Но нельзя говорить, что мы уничтожаем «Леопарды» легко и просто. Это совсем непросто. Это тяжелая работа. Все-таки Leopard — это серьезная машина с хорошей оптикой, с хорошей электроникой. Но есть закон — на всякое действие находится противодействие. И наши противотанковые подразделения и вертолетчики действуют очень хорошо.

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