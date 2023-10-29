В США рассказали о новых угрозах для танков ВСУ Forbes: российские дроны могут сделать невозможным использование ВСУ танков

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Рост производства дронов-камикадзе в России может способствовать большим потерям танков у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, группы беспилотников могут действовать очень эффективно, когда один из них обездвиживает боевую машину, а затем остальные уничтожают ее.

Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей, — считает Экс.

Он указал на активные меры, применяемые Москвой по расширению производства малых дронов и подготовке квалифицированных специалистов для управления этим видом оружия.

Ранее сообщалось, что ученые РХТУ имени Менделеева придумали способ полного уничтожения беспилотника в случае его попадания к противнику. По задумке научных сотрудников, для полного контролируемого самоуничтожения дрона в состав его пластикового корпуса, помимо состава, который относится к классу термитов, необходимо внести металлические нанодобавки. Эти составляющие можно воспламенить компактным лазером. В РХТУ допускают, что их разработка не только поможет в сохранности данных беспилотника, но и станет новым «подвидом» дронов-камикадзе.