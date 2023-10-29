Командир группы БПЛА раскрыл подробности уничтожения танков Leopard ВСУ Боец Якут: ВС РФ на Запорожском направлении подбили два Leopard и две Bradley

Фото: МО РФ

Подразделения 1430-го полка ВС России при атаке ВСУ на Запорожском направлении уничтожили бронегруппу украинских войск, состоявшую из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Якут. По его словам, противник наступал от села Работино.

Было наступление от Работино, пытались зайти в Новопрокоповку. Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, два Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегруппу, — рассказал Якут.

Он отметил, что ВСУ теперь в подобных атаках используют один-два танка, одну-две БМП Bradley либо пикапы, хотя раньше пытались работать большими группами. По словам Якута, самым сложным оказалось быстро передвигаться, а делать это пришлось, поскольку из одной точки нельзя уничтожить технику противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, также был подбит танк противника. Офицер отметил, что российские военные в районе Торского участка Серебрянского лесничества ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины.