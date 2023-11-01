«Терминатор» на марше: какие перспективы у необычной машины в условиях СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) «Терминатор»

Отечественная боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» — незаменимая техника в любом боевом конфликте. Она прикрывает танки ВС РФ от гранатометов, стрелкового оружия и уничтожает живую силу противника. В последнее время она вновь начала появляться на СВО. NEWS.ru попросил подполковника запаса, военного эксперта Владимира Язикова поделиться мнением, почему БМПТ недавно пропала из зоны СВО, а сейчас вновь возвращается.

Зачем нужен «Терминатор»

— «Терминатор» нужен для того, чтобы обеспечить безопасность танка в городских условиях. Но в городских условиях мы недавно боевых действий не вели.

В Сирии БМПТ «Терминатор» применялись часто. Там нашим танкам приходилось сражаться в городских условиях.

Но еще командующий времен Великой Отечественной войны Павел Рыбалко говорил, что «в городах все танки пожгут». Такие боевые машины не предназначены для ведения боевых действий в городах. Если им приходится входить в населенный пункт, то нужно обеспечить прикрытие. БМПТ «Терминатор» для этих целей и предназначены.

Еще они используются «на марше» — для того чтобы колонну военной техники прикрыть. У БМПТ «Терминатор» есть и пушки, и ракеты. Ими она и защищает технику.

Но у нас шли «окопные боевые действия». В них в основном используются артиллерийские установки. Даже старые танки используют для этих целей. Они в атаку не идут, а используются в основном как «артиллерийское» орудие (стрельба по врагу ведется с дистанции, корректируется дронами. — NEWS.ru).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) «Терминатор»

Сейчас создают мобильные артиллерийские установки на гусеницах. Они передвигаются быстро, на колесном шасси. Контрбатарейная борьба обеими сторонами ведется активная, на большом расстоянии друг от друга. Засекается, откуда идет выстрел, и сразу же накрывается артиллерией. Стрельнули и сразу откатились.

Поэтому БМПТ «Терминатор» в зоне СВО нашим войскам не нужна не всегда — она предназначена для других боевых задач. Пока будут вестись «окопные боевые действия». Но как только России надо будет наступать, то БМПТ снова пригодится. Тогда «Терминаторы» еще скажут свое слово.

Как Россия будет использовать БМПТ при освобождении городов

— Когда будем входить в города, там, скорее всего, «Терминаторы» будут использоваться, чтобы прикрыть штурмовые отряды от снайперов и корректировщиков. Штурмовики российские смогут прикрываться корпусом БМПТ. «Терминатор» свое слово скажет, но для этого его нужно применять по назначению. А просто стрелять по воробьям из пушки — какой в этом смысл? Каждый выстрел стоит немало. Даже патроны недешевые, не говоря уже о снарядах, о ракетах. Это все дорого.

У меня товарищ в зоне СВО служит. Говорит, что с оснащением все хорошо. Квадрокоптеров хватает, но хочется побольше приборов ночного видения — ведь чаще всего работать приходится именно ночью.

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