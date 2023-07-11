«Терминатор» устроил горячий бой под Авдеевкой: новости СВО на утро 11 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки ВС РФ «Юг» в ночь на 11 июля выпустил 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в ДНР, рассказал командир БМПТ. По его словам, при обстреле из автоматической пушки использовались осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие боеприпасы.

Танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак ВСУ на Времевском выступе. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, в ходе этих атак противник потерял несколько единиц иностранной бронетехники. Лейтенант лично обнаружил и уничтожил около десяти военных ВСУ.

Подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб заявил, что президент США Джо Байден отправляет Украине кассетные боеприпасы, поскольку истощились собственные запасы оружия. На восстановление арсеналов США потребуется до 15 лет, сказал офицер. «Байден руководствовался тем, что у нас остались для Киева только кассетные боеприпасы», — подчеркнул Гауб.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Противник применил тяжелые виды вооружений, подчеркнул он. Рогов добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому перед саммитом НАТО «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка».

Фото: МО Украины

Британская оборонная компания BAE Systems получила новые заказы на увеличение производства боеприпасов от властей Великобритании, поскольку западные правительства стремятся снизить мировую нехватку, которая препятствует борьбе Украины против России. В числе заказов есть натовские снаряды калибра 155 миллиметров, пишет издание Financial Times. По его данным, стоимость заказа составляет 280 млн фунтов стерлингов, или $360 млн.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что США и НАТО терпят поражение в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что за месяц контрнаступления ВСУ не смогли продемонстрировать никаких значительных достижений.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что истощение запасов и неспособность союзников Запада обеспечить Киев боеприпасами в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой. После Нового года Украина уже не сможет сопротивляться, сказал он. Эксперт считает, что решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы связано с нехваткой артиллерийских снарядов. При этом Вашингтон не сможет наладить их производство в нужном Украине количестве.

Также Ларри Джонсон утверждает, что Россия не применяла на Украине кассетные боеприпасы. Такие обвинения в адрес Москвы со стороны США являются пропагандистским трюком, подчеркнул он.

Решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину было продиктовано желанием Пентагона избавиться от старых запасов. В иных условиях совершить подобное было бы затруднительно из-за запрещенного характера снарядов, такое мнение высказала бывший аналитик американского оборонного ведомства Карен Квятковски. Она также допустила, что при применении Украиной кассетных боеприпасов никакие ограничения, официально заявленные Вашингтоном, действовать не будут.

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» взяли в плен пятерых военных ВСУ, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Клещеевка. Политик отметил, что подразделения действуют четко и слаженно. Кроме того, он опроверг слухи о больших потерях «Ахмата» в Артемовске. Кадыров подчеркнул, что такими сообщениями украинские СМИ пытаются сгладить неудачи в контрнаступлении, однако подобные новости не имеют никакого отношения к реальной обстановке.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат.

Фото: МИД РФ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Запад не сделает Украину членом Альянса. При этом Киев продолжат мотивировать очередными организационными решениями, отметил он. По его мнению, для того чтобы мотивировать страны лезть из кожи вон ради членства в НАТО, «есть куча изобретений».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. На саммите же в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе, отметил он.

Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО, сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию.

НАТО никогда и ни при каких условиях не примет в свой состав Украину, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, ситуация не изменится даже после завершения конфликта. Киевский режим просто дразнят, предлагая разные варианты, а на деле никто и не собирается состоять с ним в одном военном блоке, считает он.

Опыт бойцов частной военной компании «Вагнер» может быть очень полезен для защиты интересов России, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, вагнеровцев можно в дальнейшем трудоустроить в оборонной сфере. Как отметил законодатель, боевой потенциал членов ЧВК «Вагнер» мог бы позволить им заключить контракт с Министерством обороны и влиться в состав регулярных Вооруженных сил России.

Украинские военнослужащие при попытке наступления в районе Орехова пустили российского бойца вперед себя на минное поле, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, ВС РФ удалось спасти пленного и разбить группировку противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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