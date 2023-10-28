Военкор Руденко рассказал о новой САУ «Коалиция-СВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коалиция-СВ

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале рассказал о новой самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ», которая скоро поступит на вооружение российской армии, и сравнил САУ с «настоящим артиллерийским "Терминатором"». По его словам, установка стреляет быстрее, дальше, точнее и не имеет аналогов на Западе.

Роль артиллерии на СВО трудно переоценить, здесь важно все: количество пушек, снарядов, дальность и плотность стрельбы, — написал военкор.

Руденко рассказал, что «Коалиция-СВ» впервые была продемонстрирована на Параде Победы 9 мая 2015 года, а 20 октября 2023-го успешно прошла госиспытания, после которых начнется серийное производство. По его словам, экипаж САУ сидит отдельно, в бронекапсуле шасси, и управляет орудием дистанционно. Дальность стрельбы достигает 80 километров, а частота — до 16 выстрелов в минуту. Более того, «Коалиция-СВ» способна функционировать в режиме «шквал огня» или «огневой налет», когда орудие быстро выпускает в одну цель несколько снарядов, летящих по разной траектории.

Военкор подчеркнул, что по уровню автоматизации и защищенности с новой САУ не сравнятся ни американская М777, ни французская CAESAR, ни немецкая PzH 2000. Руденко добавил, что остается только ждать «обзоры западных военных экспертов о новом русском чудо-оружии».

Ранее Андрей Руденко опубликовал видео, на котором Вооруженные силы РФ наносят удар по пункту временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. База противника была поражена ракетой. Она находилась среди ангаров, расположенных в полях.