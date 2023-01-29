Рогозин отправит в Донбасс беспилотных роботов «Маркер» Рогозин анонсировал отправку в Донбасс четырех беспилотных роботов «Маркер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизированная платформа «Маркер»

Четыре робототехнические платформы «Маркер» готовы для отправки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Ранее он сообщил, что ударный вариант робототехнического комплекса «Маркер» сможет поражать американские танки Abrams и немецкие «Леопарды».

Исполнительный директор магнитогорской «Андроидной техники» Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырёх беспилотных «Маркеров». Встречаем, — написал он, прикрепив фото загруженного робота в транспортное средство.

«Маркер» создан компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Комплекс на гусеничном и колесном ходу весит в районе трех тонн и обладает возможностью автономно передвигаться, распознавая объекты при помощи технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы приводится в действие за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации украинского танка при огневой поддержке боевой машины «Терминатор». На видеокадрах показано, как российский танк ведет огонь в лесополосе, параллельно по позициям ВСУ стреляют трассирующими снарядами БМПТ «Терминаторы».