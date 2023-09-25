Пускай «Леопарды» горят, а не Abrams: почему США тянули с поставками танков

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Американцы не были бы самими собой, если бы не совмещали «приятное с полезным». Точнее, «продвижение и защиту демократии» со сверхдоходами своего военно-промышленного комплекса и завоеванием мирового оружейного рынка.

Абсолютно во всех вооруженных конфликтах некоторые виды оружия в прямом смысле «выстреливали», становясь едва ли не легендарными. В Корейской войне неожиданно для всех звездой стал советский истребитель МиГ-15, крайне неприятно удививший американцев. Во Вьетнамской войне «рабочей лошадкой» поля боя и настоящей легендой стал американский многоцелевой вертолет UH-1 Iroquois. «Героями» нескольких арабо-израильских конфликтов стали советские танки Т-55 и британский Centurion.

Во время Фолклендской войны 1982 года «выстрелила» французская противокорабельная ракета Exocet, а операция «Буря в пустыне» стала звездным часом американского внедорожника «Хамви», ударного вертолета AH-64 Apache и зенитного комплекса Patriot. Из последних случаев можно отметить карабахский конфликт 2020 года, заставивший обратить внимание военных многих стран на турецкий беспилотник Bayraktar TB-2, сыгравшим заметную роль в том конфликте.

Продавай, пока гремят пушки

Успешное применение того или иного образца оружия в реальных боевых условиях неизменно приводит к всплеску покупательского интереса, так как практически все страны внимательно следят за ходом любого военного конфликта. По окончании которого, а нередко и во время него, заключаются сделки на приобретение хорошо зарекомендовавшего себя образца оружия.

Например, после того как французской противокорабельной ракетой Exocet были потоплены два британских корабля в ходе Фолклендской войны, к производителю ракеты — фирме Aerospatiale — обратились сразу несколько стран, пожелавших заключить контракты на покупку Exocet.

Похожая ситуация наблюдалась после завершения операции «Буря в пустыне», когда несколько стран пожелали обзавестись зенитным комплексом Patriot. Правда, стоит отметить, что эффективность данного комплекса сознательно завышалась американской стороной с целью улучшения рыночных перспектив Patriot. Впрочем, расхваливают свою военную технику не только американцы, но и другие страны, стараясь заполучить очень выгодные контракты.

Почему скрывают M1 Abrams

Начавшаяся в феврале прошлого года спецоперация на Украине должна была выдвинуть на первый план очередные образцы оружия, вызывающие повышенный интерес у потенциальных покупателей. Например, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» или американский ракетный комплекс HIMARS.

Однако американские танки M1 Abrams, вертолеты AH-64 Apache и истребители F-16 на Украине почему-то до сих пор не появились, хотя спецоперация продолжается без малого два года. То есть времени для того, чтобы научить украинцев эксплуатировать данную боевую технику, было достаточно. Однако воз и ныне там. Вопрос: почему?

Все объясняется просто. Эти образцы оружия имеют хороший экспортный потенциал, и американцам очень не хотелось бы, чтобы покупатели увидели горящие «Абрамсы» или обломки «Апачей» и F-16. Не секрет, что, как только мир облетят кадры с уничтоженной американской техникой, интерес к ней у покупателей может резко поубавиться.

Одно дело, когда десятками горят БМП M2 Bradley. Они и в момент своего появления на свет имели низкий экспортный потенциал из-за большой цены и сложности в эксплуатации. И совсем другое, когда также будут гореть танки M1 Abrams. А они будут гореть, учитывая насыщенность российской армии многочисленными противотанковыми средствами.

Фото: Air Force Airman 1st Class Andrew

Точно также будут гореть вертолеты «Апач» и истребители F-16. До недавнего времени они считались неуязвимыми, ведь по данным западных источников, практически все потерянные в ходе прошлых конфликтов вертолеты AH-64 Apache стали либо жертвой технических неполадок, либо ошибок экипажа. И лишь единицы из них были потеряны от огня противника.

Что касается истребителя F-16, то, по сообщениям западных источников, ни один самолет этого типа не был потерян в воздушных боях, зато сами F-16 сбили десятки вражеских самолетов. Ни дать ни взять, что «Апач», что F-16 выглядят как самое настоящее «чудо-оружие». И не случайно, что практически во всех мировых рейтингах F-16 позиционируется как лучший однодвигательный истребитель в мире, AH-64 Apache считается лучшим ударным вертолетом, а M1 Abrams входит в тройку лучших танков.

Вот почему американцам очень не хочется, чтобы этот ореол непобедимости исчез. А так оно и случится, как только американская техника окажется на Украине.

«Леопарды» вместо «Абрамсов»

Поэтому США предпочитают оказывать давление на своих немецких союзников по НАТО, фактически заставляя их отправлять на Украину танки Leopard-2 (прямого конкурента M1 Abrams). После чего мир наблюдает, как горит дорогостоящая немецкая техника. Недавно к Leopard-2 присоединились и британские Challenger-2, которые до попадания на Украину вообще безвозвратных потерь не имели.

Разумеется, рано или поздно F-16 и «Абрамсы» на Украину попадут. Последние, говорят, уже доехали до Незалежной, но в бой пока не вступили. В связи с чем возникает вопрос: а как скоро вступят? Что-то подсказывает, что не ранее, как сгорят очередные «Леопарды» и «Челленджеры». Да и после того как будут уничтожены первые «Абрамсы», американцы успокоят потенциальных покупателей, заявив, что отправили на Украину танки старых модификаций. А вот новейший Abrams M1A2 SEP V3 является лучшим танком в мире.

Все то же самое будет сказано и про первые сбитые F-16, которые сами США Украине поставлять не собираются, а вместо них это сделают партнеры по НАТО — Нидерланды и Дания, имеющие на вооружении далеко не новые истребители. Поэтому если в гипотетических воздушных боях с российскими Су-35 будут сбиты F-16, то все это будет списано на возраст самолетов. А если F-16 удастся сбить Су-35, то американцы заявят на весь мир, что даже пожилые F-16 настолько хороши, что могут сражаться на равных с новейшими российскими истребителями. Уж чего-чего, а эффектно пиарить оружие американцы умели всегда.

Фото: US Army

Если говорить о вертолетах AH-64 Apache, то вероятность их появления на Украине близка к нулю. Этот вертолет по-прежнему остается фактически безальтернативным выбором для тех стран, кто не успел обзавестись ударными вертолетами. Поэтому антиреклама в виде горящих обломков «Апача» где-нибудь в Запорожье американцам не нужна.

Из этого следует, что сколько бы США ни поддерживали Украину, но во главу угла они всегда будут ставить собственную выгоду. Вернее, интересы и сверхприбыли американского ВПК, для которого борьба за мировой оружейный рынок более важна, чем поддержка союзников. Которые, как известно, сегодня есть, а завтра их нет. А зарабатывать на торговле оружием Америка привыкла. Из любой войны и практически любого вооруженного конфликта США всегда извлекали полновесный доллар.

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