В России могут создать флот подводных дронов: как они будут работать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия создала в зоне СВО батальон саперов-операторов дронов. С помощью БПЛА солдаты дистанционно минируют местность, ликвидируют противника и его технику. То, что Россия добилась успехов в разработке воздушных дронов, заметно по сводкам из зоны проведения спецоперации. Но что дальше? NEWS.ru попросил высказать свое мнение на тему того, могут ли в РФ создать армию подводных беспилотников, военного эксперта капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.

Прогресс уже есть

— Главный подводный дрон у России уже создан — это «Посейдон» стратегического назначения. Его дальность — 10 тысяч километров, глубина погружения — 1 км, а скорость — до 139 километров в час. Плюс ядерная боеголовка определенного количества мегатонн.

Во многих направлениях мы уже перегнали врага (ВСУ. — NEWS.ru) в создании некоторых воздушных дронов. Мы уже производим и FPV-дроны, и стратегические, которых нет у врага. Например, С-70 «Охотник». А там, думаю, появятся и водные дроны.

То, что из морских беспилотников у нас пока есть только «Посейдон» — не проблема. Не во всем можно быть на передовых позициях. Даже для такой супербогатой державы, как США, кое-что не по силам. Например, им (в отличие от России. — NEWS.ru) не по силам оказалось создание гиперзвукового оружия.

А в чем-то НАТО вырвалась вперед. Например, по производству водных дронов, которые ВСУ используют в Черном море. С их помощью Украина пытается получить превосходство над Черноморским флотом РФ. Но, например, сегодня мы уничтожили безэкипажные катера ВСУ. Это говорит о том, что Россия уже нашла ключ к тому, как уничтожать такого рода вооружения.

Что касается саперных дронов, то мы первопроходцы в разминировании дронами, в установке минных заграждений. Это имеет большое значение для наступления и обороны.

Фото: МО РФ «Посейдон»

Минобороны РФ в поисках искусственного интеллекта

— Министерство обороны России заинтересовано в создании военного искусственного интеллекта и разнообразных дронов. Сейчас все проходит проверку боем. Проверяется, как это все будет работать, ведь на полигоне это одно, а в бою совсем другое. Технологии испытываются в том числе на море.

Но разработка новых вооружений требует материальных средств и нагружает возможности оборонно-промышленного комплекса РФ. Поскольку сейчас необходимо массово поставлять боеприпасы в зону СВО, России приходится выбирать, на каких направлениях работать. Ведь и на испытания, и на разработку тратятся огромные средства.

Пока нужно думать о том, как освободить Донбасс и сделать так, чтобы у врага не осталось побережья Черного моря на юге — в районе Одессы, Измаила, Николаева, Очакова, откуда вся эта нечисть (подводные дроны. — NEWS.ru) запускается. Это сейчас имеет первостепенное значение.

За чем будущее?

— На данный момент в воздухе, под водой и на воде будущее за традиционными средствами поражения — боевыми машинами с экипажем. Подводные дроны России, если будут созданы, то смогут работать только в связке с кораблями. Например, судно может управлять надводными дронами. Использоваться как центр управления.

Пока вопрос стоит о том, что самолетами и кораблями должны управлять люди. И в будущем это вряд ли изменится, ведь даже сейчас каждым роботом-дроном управляют операторы.

В будущем пилотированием подводных дронов на дистанции будут заниматься подготовленные люди. Они будут реагировать на все так же, как, например, операторы «Лунохода-1», «Лунохода-2» в СССР. Это чрезвычайно сложная и важная работа. В ближайшей перспективе ставка, скорее всего, будет делаться на корабли с экипажем.

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