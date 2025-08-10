Стало известно о крупном продвижении российских войск у Красноармейска

Стало известно о крупном продвижении российских войск у Красноармейска Командир с позывным Купол: ВС РФ продвинулись на 18 км в районе Красноармейска

В районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике российские штурмовые подразделения продвинулись вперед более чем на 18 километров, заявил РИА Новости командир роты 1-го стрелкового батальона 110-й отдельной стрелковой бригады ЮВО с позывным Купол.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В районе Покровска (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru) подразделение продвинулось более чем на 18 километров, — сказал военный.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ попадают в клещи российских войск с севера Красноармейска. По словам Купола, его подразделение планомерно продвигается с северного направления.

До этого сообщалось, что батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на Харьковском направлении вскоре может оказаться в окружении, так как с этого направления ушла часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Командование украинских войск фактически оставило подразделение без поддержки.