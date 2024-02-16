Смерть Навального и флаг РФ в Авдеевке. Что сегодня пишут военкоры?

Фото: Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граффити с Алексеем Навальным

Смерть Алексея Навального, текущая обстановка в зоне СВО, космическое оружие России — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 16 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, что сейчас происходит в Авдеевке

«Украинские формирования продолжают поэтапный отход с невыгодных для обороны позиций на юге и северо-западе города. На данный момент подтверждаются сообщения о контроле ВС РФ над укрепрайоном „Чебурашка“ на окраине Донецкой кольцевой автодороги. Кроме того, ВС РФ проводят дозачистку садового товарищества „Виноградники-2“. Остатки украинских формирований покидают оставшиеся позиции или попадают в плен. Севернее, в районе Индустриального переулка, российские подразделения закрепляются в лесопосадке по направлению к Ласточкино. Территория АЗС и прилегающего к ней участка дороги находится под уверенным контролем российских сил. Российские бойцы также установили флаг на стелу у въезда в Авдеевку, расширив зону контроля на запад от укрепрайона „Бревно“ как минимум на 300 метров. На восточной окраине города в районе ДФС обстановка со вчерашнего вечера не изменилась. Однако появились кадры объективного контроля, подтверждающие взятие Донецкой фильтровальной станции бойцами интербригады „Пятнашка“. Несмотря на стремительные темпы продвижения на юге и востоке Авдеевки, сказать с полной уверенностью, что украинские формирования выходят из города, пока нельзя. Противник все еще имеет в наличии достаточное количество личного состава: от трех до пяти тысяч военнослужащих», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

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«Авдеевка. Стадия: торг. Пока брошенные в окружении вээсушники пытаются либо оттянуться к „коксохиму“, либо уйти назад по балкам, украинские генералы готовят общество к очередной „перемоге“. „Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот не щадя бросает в бой“, — заявляет командующий оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ Тарнавский. В его формулировке происходит „плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях“. Примерно так, как это было в Иловайске, а потом в Дебальцево. Они отходят, не до конца осознавая, что коридор простреливается насквозь», — подчеркнул военкор.

Дмитрий Селезнев рассказал, почему США испугались Россию в космосе

«Накануне представители администрации Джо Байдена заявили о необходимости срочно собрать совещание с членами конгресса в связи с появившейся информацией об угрозе национальной безопасности США. Никакой конкретики не сообщалось, но в СМИ появились интригующие инсайды, что угроза связана с Россией. (Что, в принципе, неудивительно. У США что ни угроза, то Россия или Китай.) На брифинге Белого дома выяснилось, что да, это Россия угрожает США, а точнее, угрозе подвергаются американские спутники в космосе. Мол, в России против них разрабатывают оружие», — напомнил военкор.

По словам журналиста, «хочется верить, что это не фейк, целью которого является нагнетание в американском обществе страха перед мнимой российской угрозой».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Что наши отечественные разработчики очень далеко зашли в этих разработках. Ни для кого не является особым секретом, что американские спутники предоставляют разведывательную информацию ВСУ, поэтому украинские боевики имеют некоторый успех в артиллерийских, ракетных и беспилотных ударах по нашим объектам. Очевидцы рассказывали, что у мертвых украинских артиллеристов находили в телефонах ежедневные снимки из космоса для наведения на цель. Не Украина же это из космоса фотографирует. Такой возможности у Незалежной нет, слава Богу и украинским коррупционерам, остановившим технический прогресс на Украине после развала СССР. Между мировыми державами когда-то — кажется, что уже очень давно — был заключен договор о нераспространении оружия в космосе. Но статус мирного космоса может стать пережитком старой эпохи, времени до СВО, старого мира до нового столкновения Запада и России. И вполне возможно, в не таком уж далеком будущем военные спутники, заходя в наше территориальное космическое пространство, будут сбиваться или блокироваться», — добавил Селезнев.

Юрий Котенок прокомментировал смерть Навального

«Чтобы понять, с какой радостью окружение Навального в свое время от него избавилось, нужно посмотреть на шизоидные картинки в духе „правительство прекрасной России будущего“. Навального там нет. Русских, кстати, тоже не завезли. Украинец, кстати, смерти Навального тоже рад. Полагают, что это еще сильнее осложнит возможность нормализации отношений Москвы с Западом. А еще это полностью перекрывает позитивный эффект от интервью Такеру Карлсону. Запад, кстати, отреагировал не быстро, а моментально. Заготовочка уже была», — отметил военкор.

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