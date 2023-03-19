Под Тулой упал дрон, под Харьковом сбит Ми-8: новости СВО на вечер 19 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Минобороны РФ 19 марта выпустило свежую сводку о ходе спецоперации на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожено около 290 военных ВСУ. Российскими ударами поражены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», три гаубицы «Гвоздика», две гаубицы Д-30, три боевые машины РСЗО «Град», восемь боевых бронемашин и семь пикапов.

Средствами ПВО перехвачено девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», сбиты семь украинских беспилотников. В Харьковской области под Купянском российские истребители сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

По завершении поездки в Мариуполь президент России Владимир Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте спецоперации. С докладами перед главой государства выступили военачальники, в том числе глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что поездка Путина в Ростов-на-Дону заранее не планировалась и не готовилась. Основной целью российского лидера было посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме, пояснил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что поездка не планировалась ни по линии президентской администрации, ни по линии спецслужб, ни по линии военного ведомства. По его словам, штаб в Ростове-на-Дону работает круглосуточно и президент прибыл к началу одной из сессий, в ходе которой военачальники доложили о ситуации в зоне СВО.

Путин считает, что к срокам начала специальной военной операции неприменимо сослагательное наклонение. Президент заявил об этом, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, поинтересовавшегося у главы государства, не считает ли он, что спецоперацию стоило начать еще в 2014 году.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие РФ

ТАСС сообщил о падении беспилотника в Одоевском районе Тульской области. По данным агентства, БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружили в районе населенных пунктов Петровское и Маловель, БПЛА упал в поле вдали от жилых домов. Никто не пострадал. Telegram-канал Baza написал, что размеры упавшего под Тулой дрона составляют 290 на 120 сантиметров, его принадлежность устанавливается.

ВСУ обстреляли три приграничных села в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что под огонь попали село Троицкое Кореневского района и деревня Елизаветовка, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района, где зафиксировали 10 прилетов снарядов. Пострадавших нет, повреждены четыре домовладения, оборваны линии электропередачи. Ремонтники занялись восстановлением объектов.

В Конгрессе США предложили обсудить, как можно ограничить рост присутствия ЧВК «Вагнер» в мире. В аналитическом центре конгрессменам напомнили, что одной из таких мер может стать признание частной военной компании террористической организаций, но могут быть и другие способы, чтобы помешать развитию ЧВК. Тем временем мебельщики в Москве начали делать кувалды с символикой ЧВК «Вагнер» для домашнего декора. По словам менеджеров, такой сувенир отлично украсит интерьер лофта.

Фото: orchestra_w/t.me Военнослужащие ЧВК «Вагнер»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за убийства командира взвода ППС в Новой Каховке Херсонской области, а также покушения на его супругу и несовершеннолетнюю дочь. Командир патрульно-постовой службы погиб 17 марта, подорвавшись в автомобиле ВАЗ-2121 «Нива», под левым крылом которого было установлено взрывное устройство. Жена и дочь полицейского уцелели, но получили ранения.