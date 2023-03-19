Три курских села попали под огонь ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли три приграничных села в Курской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли три приграничных села в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений, пострадавших нет.

Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал, — написал Старовойт.

В поселке Краснооктябрьском зафиксировали 10 прилетов, уточнил губернатор. Повреждения получил медпункт, задело четыре частных домовладения. осколками посечены окна, крыши, фасады и заборы. В результате обстрелов также оборвались несколько линий электропередачи, добавил он.

18 марта поселок Краснооктябрьский также попал под обстрел с украинской стороны. Курский губернатор сообщал о 10 прилетах, из которых три пришлись по зданию бывшего Дома культуры. Старовойт подчеркивал, что среди мирных жителей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в Донецке в результате обстрела погиб местный житель. Украинский снаряд попал в его машину, когда мужчина находился за рулем. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.