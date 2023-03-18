ВСУ обстреляли поселок под Курском Старовойт: ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксированы 10 прилетов. Среди местных жителей пострадавших нет, повреждение получило здание бывшего ДК.

ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов. Главное, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако три прилета пришлись по зданию бывшего Дома культуры, который в последнее время не работал, — написал Старовойт.

16 марта в Курской области были усилены меры по досмотру автомобилей после того, как появились сообщения о возможном нахождении подозрительных лиц в одном из соседних регионов. Telegram-канал Baza сообщал, что в Курской области был объявлен план «Перехват». По данным канала, полицейские разыскивали пикап Volkswagen Amarok с украинскими номерами, на котором могли передвигаться двое мужчин и одна женщина.

Ранее МЧС Белгородской области предупредило жителей приграничного региона о распространении дезинформации о минировании зданий и социальных объектов. По данным ведомства, белгородцам звонили с неизвестных номеров и сообщали фейки. Жителей призвали доверять только официальной информации от органов власти.