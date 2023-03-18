Белгородцев напугали звонками с сообщениями о минированиями зданий МЧС Белгородской области назвало фейком сообщения о минировании зданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о минировании зданий, поступающая жителям Белгородской области от звонящих с неизвестных номеров, представляющихся сотрудниками экстренных служб, является ложной, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС. Жителей призвали доверять только официальной информации от органов власти.

Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! — говорится в сообщении ведомства.

Белгородцам напомнили, что доверять следует только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о завершении строительства засечной черты на границе с Украиной. Общая стоимость работ обошлась в 10 млрд рублей, при этом средства регионального бюджета не использовались. Засечную черту начали возводить в 2022 году из-за напряженной ситуации в связи с регулярными обстрелами приграничных территорий со стороны ВСУ.