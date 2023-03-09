В Белгородской области завершили возведение засечной черты

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Строительство засечной черты в Белгородской области

На границе с Украиной в Белгородской области завершено формирование засечной черты, сообщил ТАСС глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, общая стоимость работ обошлась в 10 млрд рублей, которые были выделены не из областного бюджета. Засечную черту возводят из-за напряженной обстановки в регионе, в частности, многочисленных обстрелов со стороны Украины. Работы велись с апреля 2022 года.

Мы ее завершили. Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена, — сказал он.

Ранее Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленными обстрелами с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Летом появилась информация о работах в лесополосах. Тогда губернатор Белгородской области сказал, что специально не раскрывает подробности, поскольку информация из открытых источников может отслеживаться противником. При этом он отметил, что «работа выполняется в большом объеме».