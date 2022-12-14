Глава Белгородской области показал строительство засечной черты

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал показал ход выполнения работ по строительству засечной черты. В своем Telegram-канале он отметил, что работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Засечную черту возводят из-за напряженной обстановки в регионе, в частности, многочисленных обстрелов со стороны Украины. Известно, что работа ведется с апреля 2022 года.

Летом появилась информация о работах в лесополосах. Тогда губернатор Белгородской области сказал, что специально не раскрывает подробности, поскольку информация из открытых источников может отслеживаться противником. При этом он отметил, что «работа выполняется в большом объеме».