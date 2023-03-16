Baza: в Курской области введен план «Перехват» Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области ищут машину с украинскими номерами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Курской области объявлен план «Перехват». Сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами, передает канал.

Как пишет Telegram-канал Baza, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин. Канал отмечает, что по предварительным данным машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха.

Ранее стало известно, что водитель устроил в Санкт-Петербурге стрельбу из травматического пистолета после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на Английской улице. В петербургском ГУ МВД сообщили, что мужчину задержала полиция. Момент стрельбы попал на видео.

6 января в Мурманске сотрудники полиции патрулировали улицы на автомобиле и заметили женщину, которая шла с пистолетом в руках. Стражи порядка остановились и потребовали от нее бросить оружие. Женщина открыла стрельбу, ответным огнем ее ранили.