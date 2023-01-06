В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел почти на окраине города в районе Кольского проспекта.

В ночь на 6 января полицейские патрулировали улицу на автомобиле. Внезапно они заметили женщину, идущую по проспекту с пистолетом в руках. Заметив ее, правоохранители остановились и крикнули ей, чтобы та бросила оружие. Вместо того чтобы выполнить требования силовиков, женщина открыла стрельбу.

Ответным огнем она была ранена. Женщине оказали медицинскую помощь. О состоянии сотрудников полиции неизвестно.

Женщине грозит уголовное дело за нападение на силовиков. Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Кроме того, неизвестно, откуда у открывшей стрельбу взялось оружие.

Ранее при перестрелке у киоска с фейерверками в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге пострадал молодой человек по имени Никита. 19-летнего пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением. Предположительно, нападавший стрелял из травматического оружия. По предварительным данным, участниками потасовки стали около 10 человек, двоих задержали. Следователи изъяли у них боеприпасы и кастеты.