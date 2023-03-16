В Курской области досматривают авто из-за сообщений о подозрительных лицах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досмотр автомобильного транспорта усилен на дорогах в Курской области, сообщает Telegram-канал правительства региона. Это решение обосновано появлением сообщений о неких подозрительных людях в одном из соседних субъектов.

В связи с сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов, сегодня усилен досмотр автомобильного транспорта на дорогах нашей области. Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия, — говорится в официальном сообщении.

Губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале опровергает сообщения о появлении неких вооруженных людей в регионе. Информация о пострадавших тоже, по его словам, является недействительной.

Информация о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц продолжает проверяться силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными, — написал Клычков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Курской области объявлен план «Перехват». По данным канала, сотрудники полиции ищут пикап Volkswagen Amarok с украинскими номерами, в котором как минимум два мужчины и одна женщина. Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что ранее этот автомобиль был задержан в Белгородской области. В нем находились двое человек, один из которых был украинцем. Ни оружия, ни боеприпасов, как утверждалось ранее, при них обнаружено не было.

Ранее власти начали переселять жителей соседствующих с Украиной районов Белгородской области из-за небезопасной ситуации. Этого потребовали сами местные жители, устраивая народные сходы с участием депутатов.