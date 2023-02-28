Жители граничащих с Украиной районов Белгородской области покидают дома Гладков: началось переселение жителей приграничных с Украиной районов

Фото: Артем Соболев / NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал ТАСС, что власти региона приступили к переселению граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Так глава области прокомментировал итоги состоявшихся накануне народных сходов жителей по этому вопросу. Гладков подчеркнул, что «сложные жизненные ситуации» каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке.

Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с Министерством строительства РФ и уже сегодня начали проводить работу. Первыми варианты своих будущих квартир осмотрели 22 семьи, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении, — сказал Гладков.

Глава региона напомнил, что более 3,7 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Ранее в официальном Telegram-канале губернатора появилась информация о том, что село Устинка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. В результате произошедшего никто не пострадал. По словам чиновника, осколки снарядов повредили три частных домовладения. Там выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Гладков добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб, которые занялись устранением последствий обстрела.