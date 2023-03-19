При обстреле ВСУ в Донецке погиб мужчина

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

При обстреле Донецка Вооруженными силами Украины погиб молодой человек, сообщает РИА Новости. Снаряд попал в машину местного жителя, когда он был за рулем.

Инцидент произошел в Кировском районе города на проспекте Семашко. В результате обстрела повреждения получили сразу несколько зданий, среди которых многоэтажный жилой дом и магазин.

В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК, за ночь украинские силы трижды обстреливали Кировский район. В 00:23 они выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в 00:42 — три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 00:45 — десять ракет из РСЗО.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ВСУ занимаются геноцидом мирного населения Донбасса. По его словам, в составе украинской армии есть артиллерийские подразделения, которые намерено обстреливают только жилые районы.