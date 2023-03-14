Мэр Донецка рассказал о ВСУ, обстреливающих только мирных жителей Кулемзин: у Киева есть подразделения, которые занимаются только обстрелами мирных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ занимаются геноцидом мирного населения Донбасса, заявил в интервью РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, в составе украинской армии есть артиллерийские подразделения, которые намерено обстреливают только жилые районы.

Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу. Поэтому возникает устойчивое мнение, что есть некие карательные отряды на Украине, которые занимаются именно геноцидом мирных городов, — отметил мэр.

Кулемзин также заявил, что обстрелы киевскими силовиками Донецка часто имеют хаотичный характер.

3 марта украинские войска обстреляли населенный пункт Тоненькое. По нему выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. В свою очередь, в 22:50 они обстреляли населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район), выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметра. Сообщается, что обстрелы были совершены со стороны вооруженных формирований Украины.