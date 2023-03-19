СКР возбудил дело об убийстве сотрудника ППС под Херсоном

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за убийства командира взвода ППС в Херсонской области. Смерть наступила в результате детонации взрывного устройства, прикрепленного 17 марта к автомобилю жертвы. Правоохранительные органы ведут поиски исполнителей преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершенного общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери, — говорится в Telegram-канале СК.

Следствие полагает, что злоумышленник установил взрывное устройство под левым крылом автомобиля ВАЗ-2121, за рулем которого находился командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. Во время движения по поселку Юбилейному Алешкинского района Херсонской области устройство сдетонировало, что привело к гибели сотрудника полиции, его супруга и дочь получили ранения.

Ранее в Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского. СМИ писали, что подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый житель Тирасполя, проживавший в Одессе. В Министерстве госбезопасности ПМР сообщили, что подозреваемые задержаны.