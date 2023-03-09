Покушение на лидера Приднестровья: кто и как хотел взорвать Красносельского Экс-спецпредставитель президента ПМР Владимир Ястребчак исключил, что причиной покушения на Вадима Красносельского могли стать «внутренние разборки»

Фото: Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило о предотвращении покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского и других представителей правительства. Об этом сообщается на сайте МГБ. Подозреваемые задержаны и дают показания. NEWS.ru узнал подробности несостоявшегося покушения у экс-спецпредставителя президента ПМР по вопросам взаимоотношений с Украиной Владимира Ястребчака.

По информации РИА Новости, предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв. Как сообщило МГБ, по подозрению в подготовке теракта был задержан, в частности, 44-летний уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан, уже судимый за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В последние годы мужчина жил в Одессе.

Мне нужно было выполнить свой долг либо умереть, — передает приднестровское ТВ слова задержанного.

Кисничан рассказал, что в феврале 2022-го он пошёл в тероборону, там же научился минировать и взрывать. Затем он, по его словам, получил задание от СБУ — следить, а затем устранить руководство Приднестровья.

Фото: Пресс-центр МВД ПМР Вячеслав Кисничан

В момент задержания подозреваемых приднестровские силовики изъяли 8 кг гексогена и поражающие элементы (гайки, шурупы) для безоболочного взрывного устройства. По заявлению приднестровских силовиков, элементы взрывного устройства были привезены с Украины. По факту подготовки к преступлению возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Место, где должен был быть совершен террористический акт, опять-таки свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть, не в меньшей мере расчет был на большое количество жертв, — заявил по местному ТВ генпрокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

В приднестровском МГБ заявляют, что к попытке устранения главы ПМР причастны спецслужбы Украины.

Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания, — говорится в сообщении МГБ ПМР.

NEWS.ru связался с бывшим специальным представителем президента ПМР по вопросам взаимоотношений с Украиной. Владимир Ястребчак не исключил, что покушение было предотвращено еще в феврале, но стало известно об этом только сейчас. Его предположение подтверждает тот факт, что сегодня вечером приднестровское телевидение покажет фильм-расследование Следственного комитета ПМР «Об угрозе теракта в Приднестровье».

Зная, как работает наше МГБ, могу предположить, что попытка покушения на президента имела место в феврале. У нас спецслужбы не любят сообщать о своих операциях по горячим следам. Например, в апреле прошлого года террористы обстреляли здание самого МГБ, но обнародована эта информация была только две недели спустя, — отметил Ястребчак.

Фото: Социальные сети Последствия обстрела Министерства госбезопасности Приднестровья

Он подтвердил NEWS.ru, что версия об украинском следе в покушении на главу ПМР является основной.

Версий в подобных случаях может быть всего две — иностранное вмешательство либо внутренние разборки. В данной ситуации о внутриполитических причинах покушения на президента не может быть и речи — Красносельскому в республике не существует оппозиции, тем более такой, чтобы доходило до его физического устранения, — считает спецпредставитель главы Приднестровья.

Кишинев в свою очередь заявил, что не располагает информацией о возможном теракте в Приднестровье. СБУ заявила о непричастности к подготовке покушения на Вадима Красносельского.

В начале марта аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский предрек эскалацию конфликта в Приднестровье со стороны Запада. По его мнению, молдавские политики, в том числе президент Майя Санду, «несамостоятельны, поэтому можно ожидать любого развития событий».

Аналитик считает, что обострение вокруг непризнанного государства невыгодно для всех участников конфликта. Он отметил, что в Молдавии может произойти дестабилизация обстановки, так как мирное население выступает против антироссийских действий, а некоторые политики не хотят, чтобы страна была втянута в боевые действия. Санду при этом пытается всеми силами сохранить баланс между Западом, интересами Молдавии и Украиной, «которая сосредоточила армию на границах Приднестровья».

Фото: partidulsor.md Протесты в Молдавии, люди требуют отставки правительства

Пашковский также уточнил, что обострение конфликта в Приднестровье несет угрозу для российских миротворцев и проживающих там граждан. Он отметил, что Россия создавала условия для жителей непризнанного государства для получения гражданства и выполняла миротворческую миссию.

28 февраля в Кишиневе прошла масштабная демонстрация против повышения коммунальных платежей, которая переросла в политическое шествие. Манифестанты скандировали «Долой Санду!» (президента Молдавии), рвали и топтали ее портреты и призывали к смене власти. Участвовавшее в протестах оппозиционное «Движение за народ» заявило, что кабмин под руководством нового премьер-министра Дорина Речана «втягивает Молдавию в войну». Имеется в виду обострение вокруг Приднестровья в последние дни, сопровождающееся агрессивной риторикой со стороны Кишинева и Киева.