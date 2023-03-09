Власти Молдавии отреагировали на информацию о готовящихся терактах Власти Молдавии заявили, что не располагают информацией о подготовке теракта в Приднестровье

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Полиция Молдавии

Кишинев не располагает информацией о подготовке возможного теракта в Приднестровье, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бюро по реинтеграции республики. Власти Молдавии отметили, что компетентные органы проверяют эти сведения.

Бюро реинтеграции не располагает информацией о готовящемся в Приднестровье теракте, о котором ранее заявили в регионе. Компетентные национальные органы расследуют ситуацию, — заявили в ведомстве.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Подозреваемые задержаны и дают показания.

По факту подготовки к преступлению местные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.