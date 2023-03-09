В Приднестровье предотвращено покушение на главу республики Министерство госбезопасноти Приднестровья: задержаны планировавшие нападение на Красносельского

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вадим Красносельский

В Приднестровье предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства, сообщается на сайте Министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны и дают показания.

Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания, — сообщает ведомство.

По факту подготовки к преступлению местные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв, передает РИА Новости.

С конца февраля на украинской границе с Приднестровьем скапливаются военные силы ВСУ. Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявлял, что не видит в этом угрозы со стороны Киева. Он говорил, что это суверенное право Украины — размещать свои войска там, где она считает нужным.