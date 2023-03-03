Кишинев ответил на обвинения в подготовке военной операции в Приднестровье Вице-премьер Молдавии Серебрян: Кишинев и Киев не готовятся к военной операции в Приднестровье

Фото: Sputnik/РИА Новости

Олег Серебрян

Передвижение украинских войск к границе с Приднестровьем не говорит о том, что Киев задумал проведение военной операции в регионе, заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei вице-премьер Молдавии Олег Серебрян. По его словам, Кишинев также не участвует в подготовке к боевым действиям. Он подчеркнул, что власти Украины имеют право переправлять свои войска на территории страны как им нужно.

Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд! — утверждает Серебрян.

Ранее министерство иностранных дел России предостерегло Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. В ведомстве указали, что Министерство обороны РФ фиксирует значительное скопление украинских военных с техникой вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.