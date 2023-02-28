«Тиран в юбке»: протестующие в Кишиневе растоптали портреты Санду

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Протестная акция оппозиции в Кишиневе

В Кишиневе 28 февраля прошла масштабная демонстрация против повышения коммунальных платежей, которая переросла в политическое шествие. Манифестанты скандировали «Долой Санду!» (президента Молдавии), рвали и топтали ее портреты и призывали к смене власти.

На митинг собрались десятки тысяч человек. Полиция заблокировала часть въездов в столицу, чтобы ограничить число участников манифестации. Также силы правопорядка ввели в Кишинев дополнительные части спецназа. По некоторым сведениям, в Кишинев приехали около 50 автобусов с протестующими из других городов.

«Тиран в юбке [Майя Санду] полностью оторвался от народа», — заявил на митинге Илан Шор, глава оппозиционной партии «ШОР».

Часть протестующих заявила, что останется на ночь у здания мэрии Кишинева, чтобы президент Греции Катерина Сакераллопулу, чей визит в Молдавию намечен на 1 марта, видела, по их словам, что и как происходит в этой стране с демократией.

Между тем участвовавшее в протестах оппозиционное «Движение за народ» заявило, что кабмин под руководством нового премьер-министра Дорина Речана «втягивает Молдавию в войну». Ммеется в виду обострение во круг Приднестровья в последние дни, сопровождающееся агрессивной риторикой сто стороны Кишинева, Киева и Москвы.