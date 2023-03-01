Политолог предрек эскалацию конфликта в Приднестровье Политолог Пашковский предрек эскалацию конфликта в Приднестровье со стороны Запада

Фото: Gertrud Zach/Keystone Press Agenc/Global Look Press

В Приднестровье может произойти эскалация конфликта со стороны Запада, предрек аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. Он рассказал «360», что молдавские политики, в том числе президент Майя Санду, несамостоятельны, поэтому можно ожидать любого развития событий.

Можно ждать любых изменений, потому что молдавские политики несамостоятельны. Маловероятно, что молдавское общество сможет навязать своим политическим лидерам миролюбивую и ответственную политику. Возможна эскалация, прежде всего со стороны стран Запада, — пояснил политолог.

По словам аналитика, обострение вокруг непризнанного государства невыгодно для всех участников конфликта. Он отметил, что в Молдавии может произойти дестабилизация обстановки, так как мирное население выступает против антироссийских действий, а некоторые политики не хотят, чтобы страна была втянута в боевые действия. Санду при этом пытается всеми силами сохранить баланс между Западом, интересами Молдавии и Украиной, «которая сосредоточила армию на границах Приднестровья».

Пашковский также уточнил, что обострение конфликта в Приднестровье несет угрозу для российских миротворцев и граждан, которые там проживают. Он отметил, что Россия создавала условия для жителей непризнанного государства получить гражданство и выполняла миротворческую миссию.

Обострение ситуации в Приднестровье может нести угрозу для российских миротворцев и для российских граждан, живущих в Приднестровье. Приднестровье — непризнанное государство, поэтому здесь Россия сохраняет свободу маневра для нормализации отношений между Приднестровьем и Молдавией, — рассказал политолог.

В Кишиневе 28 февраля местные жители вышли на протест против повышения коммунальных платежей. В ходе шествия манифестанты стали скандировать лозунги против Санду и призывали к смене власти.