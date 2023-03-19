Кувалдам ЧВК «Вагнер» нашли необычное применение «Осторожно, Москва»: в продаже появились кувалды ЧВК «Вагнер» для интерьера

Фото: Zuma/ТАСС

В Москве начали продавать кувалды ЧВК «Вагнер» для домашнего декора, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Идея делать кувалды для интерьера пришла в головы мебельщикам из Крылатского, которые вдохновились историями военных из частных компаний. Менеджеры подчеркивают, что это исключительно сувенирная продукция, которая отлично впишется в интерьер лофта.

Торговцы рассказали, что кувалды поступили к ним в продажу недавно, но уже пользуются большим спросом. Рукоятка кувалды выполнена из дерева. На железный наконечник, который весит семь килограммов, нанесена символика ЧВК «Вагнер». Судя по фото, в комплекте с кувалдой идет деревянный ящик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как предприниматель Евгений Пригожин пришел с «вагнеровской» кувалдой к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. По словам Кадырова, фирменный подарок лежал в символическом футляре для скрипки.

Также кувалда с символикой ЧВК «Вагнер» досталась в подарок от Пригожина лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Парламентарий опубликовал фотографию с кувалдой в руках и признался, что не ожидал такого подарка.