Кадыров рассказал о пришедшем с кувалдой к командиру «Ахмата» Пригожине

Фото: Скриншот с видео/ramzan/vk.com

Евгений Пригожин, Апти Алаудинов

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», пришел с кувалдой к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Подарок для заместителя командующего вторым армейским корпусом находился в футляре для скрипки.

В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК «Вагнер» в символическом футляре для музыкального инструмента, — написал Кадыров.

Ранее кувалду в подарок получил лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. На рукояти кувалды видна надпись: «Миронову С.М. от ЧВК Вагнер. Бахмут — Соледар». Также там поставлена дата 13.01.2023 и нарисован смайлик.