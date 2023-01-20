«Неожиданно»: Миронов поделился впечатлениями от подаренной кувалды Миронов назвал неожиданным подарок от Пригожина в виде кувалды

Фото: mironovonline/t.me

Сергей Миронов

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru рассказал, что получение в подарок кувалды от бизнесмена Евгения Пригожина стало для него неожиданностью. Он также добавил, что презент ассоциируется у него с работой на победу России.

Подарок Евгения Пригожина стал для меня неожиданным. Убежден, что этот подарок показатель того, что вне зависимости от наших политических взглядов мы работаем на общий результат — нашу Победу, — сказал политик.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Миронов опубликовал фото подарка. На рукояти кувалды видна надпись: «Миронову С.М. от ЧВК Вагнер. Бахмут – Соледар». Также там поставлена дата 13.01.2023 и нарисован смайлик.

Ранее Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату Курской облдумы Максиму Васильеву «кувалда Вагнера». Поводом для этого послужило видео, записанное депутатом во время отдыха в Мексике.