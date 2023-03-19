Песков назвал спонтанной поездку Путина в Ростов-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пояснил пресс-секретарь главы государства ТАСС, это было сделано для того, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.

Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась. Основная цель — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме, — сказал Песков.

Он добавил, что поездка не планировалась ни по линии администрации, ни по линии спецслужб, ни по линии Минобороны. Песков пояснил, что штаб в Ростове-на-Дону работает круглосуточно и в нем проходят доклады — глава государства прибыл к началу одной из сессий.

19 марта Путин прибыл на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону. На совещании он заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В штабе СВО с докладами перед президентом России также выступил ряд военачальников.

Кроме того, Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Во время визита глава государства посетил береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, исторические памятники города. Он также пообщался с местными жителями и посетил дом одной из семей.