Российские истребители сбили украинский Ми-8 под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Истребительная авиация России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе города Купянска Харьковской области, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также добавил, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили девять снарядов противника, выпущенных из РСЗО HIMARS и «Ольха».

Истребительной авиацией в районе города Купянска Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, — заявил генерал-лейтенант.

Ранее Конашенков рассказал, что в ходе СВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

Военкор Андрей Коц ранее заявил, что Вооруженным силам России необходимо взять под контроль Марьинку, чтобы окружить Авдеевку, из которой ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. По его словам, сделать это сложно из-за сильного укрепления города.