Военкор объяснил, почему сложно брать под контроль города ДНР Военкор Коц: взятие Марьинки спасет Донецк от обстрелов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Вооруженным силам России следует освободить Марьинку, чтобы взять в кольцо Авдеевку, из которой ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. По его словам, которые приводит URA.RU, сделать это сложно из-за сильного укрепления города.

По сути дела, Авдеевку необходимо брать, потому что в основном именно оттуда ведется обстрел таких городов, как Донецк, Макеевка, Горловка. Чтобы обойти ее с юга, чтобы целиком взять в клещи, нужно брать Марьинку. Западная ее часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался, — объяснил военкор.

Он считает, что Марьинку и Авдеевку пока не взяли из-за ограниченности в использовании авиации. ПВО противника не подавлено, а авиация РФ не может применять необходимые бомбы, уточнил военкор.

Коц напомнил, что Марьинка является городом в городе, в котором «подвалы соединены ходами сообщения, там бункеры, подземные лазареты, спальные кубрики».

Ранее сообщалось, что украинские войска 10 марта обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Обстрел длился около минуты, было выпущено в общей сложности пять снарядов.