ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку «натовскими» снарядами Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку «натовскими» снарядами

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Сообщается, что обстрел длился около минуты, было выпущено в общей сложности пять снарядов.

После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.11 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.12 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставляют Украине гаубицы М777 соответствующего калибра. Кроме того, ВСУ получили самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие 155-миллиметровые снаряды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 марта сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По словам губернатора, пострадавших нет.

6 марта под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито три ракеты. На тот момент было известно как минимум об одном пострадавшем — мужчина получил осколочные ранения.