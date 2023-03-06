Один человек пострадал при обстрелах ВСУ Белгородской области Губернатор Гладков заявил о сработавшей системе ПВО в Новом Осколе

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины выпустили по Новому Осколу Белгородской области три ракеты, в результате чего один человек пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Мужчина получил осколочные ранения руки.

В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки, — написал Гладков.

Он добавил, что на место ЧП выехала скорая помощь.

Осколками ракет были повреждены несколько фасадов и линии элетропередачи в ряде сел Новооскольского округа. Оперативные и аварийные службы выехали на место случившегося.

Ранее украинские военные выпустили снаряды по зданию школы в селе Бутырки Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. В помещении только выбило стекла.

4 марта Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба». По информации канала, он прилетел с украинской стороны и врезался в пустой резервуар емкостью три тысячи тонн, в результате чего там образовалась дыра размером 1 кв. м. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.