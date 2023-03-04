ВСУ обстреляли здание школы в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли здание школы в селе Бутырки Белгородской области

Фото: МО Украины

Украинские военные выпустили снаряды по зданию школы в селе Бутырки Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате нападения никто не пострадал. В помещении были выбиты стекла.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет. В данном селе действует режим ЧС. Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений, — написал Гладков.

Утром 4 марта Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. По данным канала, дрон прилетел со стороны Украины и врезался в пустой резервуар емкостью три тысячи тонн, в результате там образовалась дыра размером один кв. м. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Накануне Гладков сообщил, что украинские военные открыли огонь по населенным пунктам Коновалово и Устинка в Белгородской области. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. Несколько домовладений в селах были повреждены. Также пострадали линии электропередачи и газоснабжения.