ВСУ обстреляли Шебекино Гладков: под обстрел ВСУ попал город Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области , сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла, — написал он.

6 марта под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито три ракеты. На тот момент было известно как минимум об одном пострадавшем, — мужчина получил осколочные ранения.

Telegram-канал SHOT также сообщал, что в Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины погибли 50 коров. Это произошло 5 марта, когда украинские войска вели огонь из поселка Ветеринарное, в ходе которого две минометные мины попали в здание сельхозпредприятия в селе Щетиновка. Губернатор Белгородской области в тот день сообщал, что при обстреле ВСУ снаряд повредил сарай на территории фермы и линию электропередачи в Щетиновке.