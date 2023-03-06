Украинские войска убили полсотни коров под Белгородом SHOT: 50 коров погибли в результате обстрела ВСУ по Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области 50 коров погибли в результате обстрела со стороны Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло 5 марта, когда украинские войска вели огонь из поселка Ветеринарное, в ходе которого две минометные мины попали по зданию сельхозпредприятия в селе Щетиновка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 марта сообщал, что при обстреле ВСУ по Щетиновке снаряд повредил сарай на территории фермы и линию электропередачи.

В момент обстрела в здании молочного комплекса, принадлежащего ООО «Ситимилк», находились более 600 голов скота. Из них 43 коровы и семь быков были убиты под украинским огнем. Ранения получили еще 20 животных. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал, передает SHOT.

6 марта под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек, сообщил ранее Гладков. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито тир ракеты. Информация о последствиях уточняется, в данный момент известно как минимум об одном пострадавшем, — мужчина получил осколочные ранения.

5 марта в ДНР под огонь со стороны ВСУ попал российский телеведущий Владимир Соловьев. Как рассказал сам Соловьев, это произошло под Угледаром, куда он прибыл, чтобы посетить морпехов.