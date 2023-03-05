Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел в Угледаре

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил в эфире авторской передачи «Воскресный вечер» сообщил о том, что попал под обстрел под Угледаром. По его словам, он посетил бойцов 155-й бригады морской пехоты ВС России, в это время украинские военные начали активно обстреливать населенный пункт. Сам он не пострадал.

По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях, — сказал телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

В апреле 2022 года на Соловьева было совершено покушение. Тогда же полиция задержала подозреваемых в подготовке нападения. У них в квартирах были обнаружены самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

По словам Соловьева, покушение на него готовилось якобы по заказу СБУ. Он также отметил, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ отвергла причастность к планированию убийства.

Спустя почти год дело о покушении на Соловьева расширилось благодаря добавлению новых составов преступления. По данным «Коммерсанта», если изначально расследование велось по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия, то теперь арестованных также подозревают в участии в террористической организации, изготовлении оружия и уничтожении имущества.