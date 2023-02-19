К делу о покушении на ведущего Соловьева добавлена статья о терроризме Дело о покушении на Соловьева дополнили статьями о терроризме и изготовлении оружия

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Задержание члена неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» ( запрещена на территории России), планировавшей по заданию Службы безопасности Украины убийства известных российских журналистов

Дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева расширяется благодаря добавлению новых составов преступления, передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Если изначально расследование велось по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия, то теперь арестованных также подозревают в участии в террористической организации, изготовлении оружия и уничтожении имущества.

Всего по делу проходят семь человек — все они участники группировки National Socialism (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). При этом один из них, по данным издания, ранее проходил принудительное психиатрическое лечение. Врачебная комиссия диагностировала у него параноидную шизофрению непрерывного течения. Сейчас против него приняты принудительные меры медицинского характера, связанные с тем, что он на севере Москвы ввязался в драку до того, как был задержан по «делу Соловьева».

Расследование дела ведут следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР. По их данным, «непосредственным связующим звеном с заказчиками убийства» является подозреваемый Тимофей Мокий, при обыске у него были найдены и изъяты «паспорта граждан Украины с фотографиями участников организованной группы под недействительными персональными данными».

По данным следствия, участники группировки планировали подорвать автомобиль телеведущего. Мотивом для этого была политическая ненависть к Соловьеву из-за его поддержки СВО.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Соловьёва стало известно 25 апреля 2022 года. При задержании у них обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.