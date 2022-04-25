«Убивают журналистов-евреев»: Соловьёв о готовившемся на него покушении

Российский тележурналист Владимир Соловьёв в интервью каналу «Россия 24» отреагировал на сообщения о задержании украинских националистов, которые готовили на него покушение по заказу СБУ. По его словам, к организации причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему напрямую». Он апеллирует к своему еврейскому происхождению, предполагая, что причина заказного убийства кроется в национальной неприязни.

Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам, — констатировал Соловьёв.

Он подчеркнул, что ничего не знал заранее, и новость озадачила его так же, как и всех остальных. Однако он отметил, что давно подозревал о подготовке заказного убийства, так как об этом ходили слухи.

К счастью, мне неизвестно ничего. Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработала ФСБ. До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Зеленский напрямую же мне угрожал, поэтому слухи ходили, — заявил он.

Соловьёв также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня», сообщает РИА Новости. Он пояснил, что хотел бы встретиться с заказчиком убийства, с которым, по его мнению, напрямую связан Зеленский.

Ранее ФСБ объявила о задержании группы участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на Соловьёва по заказу СБУ. Отмечалось, что у них обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Впервые о подготовке покушения на Соловьёва стало известно на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, когда президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, которые планировали нападение на российского журналиста. По его словам, террористы работали при участии и западных спецслужб, включая ЦРУ.