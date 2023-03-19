Путин ответил на вопрос о возможности начать СВО в 2014 году Путин: в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применяться не может

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе сроков начала специальной военной операции на Украине сослагательное наклонение применять невозможно. Такой ответ президента последовал на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, имело ли смысл начать операцию еще в 2014 году. Часть интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Что касается готовности и целесообразности: знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой Крымской весны, — сказал президент.

Он заверил, что Россия хотела решить «все вопросы» мирными средствами и не стремилась к конфронтации. Крымские события, по его словам, произошли «с колес», РФ не могла отказать жителям полуострова в защите, так как на них «наезжали, как на самой Украине говорят, нацики».

Путин также заявил, что «партнеры» обманывали Россию и не собирались решать конфликт в Донбассе мирно.

Девять лет назад в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. По его итогам эта территория была присоединена к России. Большинство стран мира до сих пор не признают этот референдум, а Украина грозит, что попытается вернуть контроль над полуостровом военным путем. 10 главных вопросов об обстоятельствах крымского референдума — в материале NEWS.ru.