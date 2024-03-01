Почему Шольц испугался Путина: Украина не получит «оружие возмездия»

Фото: IMAGO/Rainer DroeseGlobal Look Press

Олаф Шольц

Похоже, наши «западные партнеры» запутались в том, где кончается их хвастовство, а где начинаются серьезные военные секреты и тайны. В результате под беспощадный огонь британской критики попал канцлер Германии Олаф Шольц, который случайно или сознательно поделился с общественностью информацией от дружественной английской разведки. А всего-то немецкий политик попытался объяснить отказ от поставок украинским воякам ракет большого радиуса действия Таurus, о которых мечтают в Киеве.

Правда Олафа Шольца

Олаф Шольц апеллировал к тому факту, что ракетами британского производства Storm Shadow вынуждены управлять прибывшие из Туманного Альбиона операторы. А значит, и немецкие ракеты должны были бы сопровождаться немецкими же техниками и операторами. Что на деле означало прямое вовлечение Германии в действия на Украине. Особенно если под прицелом ракет оказались бы объекты в глубине российской территории. Ведь ракета с радиусом действия 500 км, да еще запущенная с самолета-платформы, в теории может поразить цели даже в Москве.

Другое дело, что специалисты понимают: на излете такие векторы теряют способность к сложному маневрированию, а потому становятся куда более легкой добычей для систем ПВО и ПРО. Но сути это не меняет. Представить, что за пультом управления смертоносной ракеты окажутся немецкие военнослужащие, — значит фактически констатировать, что бундесвер втянут в прямое столкновение с Россией. Со всеми вытекающими последствиями.

Собственно, это чувствуют и депутаты немецкого бундестага, которые лицемерно сначала проголосовали против резолюции, разрешающей поставки ракет Таurus. Но потом поддержали документ, санкционирующий поставки на Украину разнообразного оружия и ракет без указания их класса и марки.

Все по принципу «и хочется, и колется». Притом что бундесвер давно вышел за послевоенные ограничения, активно принимая участие в различных совместных операциях за границами Германии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Taurus

Британские претензии

Как говорят немцы, что знают двое, знает и свинья. А прямое участие английских военных в конфликте на Украине давно уже секрет Полишинеля. Все началось с пленения двух английских «добровольцев», которых в Донбассе даже приговорили к смертной казни, а затем в качестве жеста доброй воли вернули на родину. А теперь уже западная пресса пишет о задействовании на Украине и британского спецназа.

А ведь подготовка высококвалифицированных технических специалистов, способных манипулировать сложнейшей современной техникой, требует серьезного обучения и тренировок. Это даже не спецназ «накачать». А потому изначально было ясно, кто будет обслуживать западные вооружения на Украине. Даже для F-16, несмотря на рекламируемую подготовку украинских пилотов, ищут отставных летчиков по всему миру.

Не так давно Россия заявила, что за пультом системы ПРО, сбившей наш Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, также были британцы, ведущие собственную, отличную даже от интересов Киева игру.

Шила в мешке не утаить

Так что обвинять Шольца в разглашении конфиденциальных сведений, полученных от британской разведки, просто смешно. Скорее всего, Лондон, вовсю тушащий украинский пожар бензином, просто решил оказать на упорного Олафа дополнительное психологическое давление. Дескать, нарушает канцлер атлантическую дисциплину. Вот Макрон уже почти в поход собрался, а Германия все еще тянет с ракетами.

Тем не менее, думаю, и в Лондоне, и в Берлине обратили внимание на слова Владимира Путина о боеготовности наших стратегических сил. Имеющий уши да услышит!

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