Хорошие новости от Путина: что сказал президент и почему он прав

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Каждое президентское послание — особое, поскольку динамично отражает реакцию России на изменения в мире и намечает пути перспективного развития. Нынешняя ситуация перехода от теоретических посылок к построению многополярного мира к жестким действиям по слому западноцентричной системы требовала глубокого осмысления. А тот факт, что послание Владимира Путина могло рассматриваться и как его предвыборная платформа, подчеркивал фундаментальное значение его выступления как основы для развития на ближайшие шесть лет.

Блок национальной безопасности

Президент подтвердил, что послание есть, по сути, собрание важных для страны смыслов, поскольку оно родилось в результате многочисленных встреч в регионах.

Само послание включало в себя сразу несколько смысловых блоков. Прежде всего президент выделил блок обеспечения национальной безопасности: развитие вооруженных сил на основе боевого опыта, укрепление материальной базы, совершенствование современных вооружений и готовность вести переговоры о создании нового контура безопасности в Евразии.

Однако это не значит, что Россия готова вести переговоры с теми же Соединенными Штатами по военно-стратегическим вопросам, оставляя за скобками антироссийские аспекты политики Вашингтона. Безопасность неделима, а потому ее невозможно обсуждать по частям. Выборочных переговоров только по вопросам, интересующих США, не будет.

А на разного рода угрозы, типа прямого вмешательства НАТО в конфликты, у России есть мощный ответ. Во всяком случае, нет секрета в том, что Западу на месте России нужно зависимое, умирающее пространство. И таким планам противостоит сплочение народа России. Да и наши стратегические силы находятся в полной боевой готовности.

Дополнительным фактором международной стабильности были и остаются отношения России с дружественными государствами СНГ, Азии, Африки, роль которых в международных отношениях постоянно растет.

Фото: МО РФ Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Социальный блок

Но главный акцент послания был сделан на факторах повышения уровня жизни в стране. Социальные программы, что было особенно подчеркнуто, рассчитаны на многие годы вперед, вплоть до 2030 года. Причем усилия государства в социальной сфере будут системно концентрироваться в рамках объявленных комплексных программ.

Эти программы затрагивают все возрастные группы — от мала до велика. И речь идет не только о чисто материальной поддержке, но и о создании условий для гармоничного развития путем выравнивания условий получения образования и медицинского обслуживания, развития инфраструктуры для занятия спортом.

В целом президентская политика становится семейно ориентированной. Тема семьи реально выступает базой президентской программы на ближайшие годы. Особое внимание — регионам Центральной и Северо-Западной России, где уровень рождаемости ниже средних по стране.

Экономический блок

Основная тема послания — цели развития России на ближайшее десятилетие. Дата 2030 год в послании звучала постоянно. И, естественно, в этом плане экономика выходит на первый план. Темпы роста экономики дают основания полагать, что Россия в ближайшее время войдет в четверку крупнейших экономик мира. Но экономическое развитие должно коррелироваться с ростом доходов населения.

Притом президент считает, что есть и факторы, способные затормозить наше индустриальное развитие. В частности, недостаток квалифицированных специалистов и технологическое отставание в некоторых отраслях. В этой связи обнародован и новый нацпроект «Кадры», который должен включать в себя всю цепочку образования. Только для промышленных предприятий предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих специальностей.

А эффективность работы вузов, техникумов будет оцениваться по востребованности выпускников, росту их зарплат. Основа развития — конечно, наука, которая позволит создать заделы в передовых технологических секторах. Государство с бизнесом должны примерно в два раза увеличить такие инвестиции, доведя их до 2% ВВП.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А сверхзадача — иметь все технологические ключи, обеспечивать технологический суверенитет. Но одновременно надо обеспечить спрос на высокотехнологический продукт. Фактически речь идет о создании значительного задела на будущее, включающего не только прорывные наработки, но и расширение сырьевой минеральной базы. Особенно в плане добычи редкоземельных металлов.

Но основной целью остается рост производительности труда за счет роботизации, подготовки специалистов высшей квалификации, широкого использования искусственного интеллекта, обновления станочного парка через льготное налогообложение.

Налоговая политика

Понятно, что процветающие регионы — путь к процветающей России. Президент предложил списать две трети задолженности регионов по кредитам, что позволит сэкономить до 200 млрд руб. Но к 2030 году регионы должны стать в основном самодостаточными. Для этих целей выделяются кредиты для технологического развития регионов. Формально эти кредиты надо возвращать, однако, по предложению президента, их вновь направят в те же регионы.

Надо сказать, что, с одной стороны, президент выступил за закрытие любых лазеек, позволяющих уклоняться от налогов. Но, с другой стороны, он — сторонник установления неизменных условий налогообложения до 2030 года. Фискальная система должна предусматривать прогрессивную систему налогообложения.

В интересах государства — переход любого бизнеса в российскую юрисдикцию, чтобы ни один рубль не выводился за границу. Однако и сам бизнес должен иметь гарантии спокойной работы — никто, включая и правоохранительные органы, не может оказывать на него давление.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

В целом послание президента намечает комплексную картину осязаемого будущего России на ближайшее, как сказал Путин, опасное десятилетие. Чаще всего звучала дата — 2030 год — как ориентир для осуществления основных перспективных программ. А основа такого долговременного планирования — неразрывная связь проектов. От совершенствования демографической политики, курса на совершенствование системы образования до подготовки технологических прорывов и полного обеспечения национальной безопасности и суверенитета.

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